Прес-конференцію президента ФФУ перенесено на понеділок
18:15, 26 вересня 2008Футбол 2012
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Засідання у Бордо закінчилось 30 хв тому
Прес-конференцію президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА за результатами засідання Виконкому УЄФА щодо оцінки підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року перенесено на понеділок, 29 вересня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФФУ, дата проведення заходу змінилася у зв’язку з тим, що засідання Виконкому УЄФА продовжувалося більше запланованого часу і завершилося близько 30 хвилин тому.
Час проведення прес-конференції 29 вересня буде повідомлено додатково.
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