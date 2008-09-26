Прес-конференцію президента ФФУ перенесено на понеділок

Прес-конференцію президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА за результатами засідання Виконкому УЄФА щодо оцінки підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року перенесено на понеділок, 29 вересня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФФУ, дата проведення заходу змінилася у зв’язку з тим, що засідання Виконкому УЄФА продовжувалося більше запланованого часу і завершилося близько 30 хвилин тому.

Час проведення прес-конференції 29 вересня буде повідомлено додатково.