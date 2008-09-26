Суркіс проведе прес-конференцію у прес-центрі стадіону «Динамо»

Прес-конференція президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА за результатами засідання Виконкому УЄФА щодо оцінки підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудеться у прес-центрі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, очікується, що участь у прес-конференції також візьме віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК

Прес-конференція розпочнеться о 19.00.

Телефон для довідок: 521-05-33.

Раніше повідомлялося, що прес-конференція відбудеться у Будинку футболу (пров. Лабораторний, 7-а).