Термінал «D» у «Борисполі» будуватиме турецька компанія

Аеропорт «Бориспіль» і турецька компанія «Догуш Іншаат» підписали контракт на суму 377 млн. доларів на будівництво терміналу «D».

Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії підписання взяли участь віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, заступник міністра транспорту і зв`язку – голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ, представники турецької компанії, а також японської сторони.

Як зазначив Й.ВІНСЬКИЙ, за попередніми даними, будівництво мало зайняти 29 місяців, проте, враховуючи Євро-2012, компанія “Догуш” погодилася побудувати термінал за 26 місяців (два роки та два місяці).

Фінансування контракту передбачається частково за рахунок коштів японської кредитної лінії (167 млн. доларів) і частково за власні кошти аеропорту “Бориспіль” (210 млн. доларів).

За словами О.ТУРЧИНОВА, кошти, яких бракує, отримають і за рахунок коштів аеропорту, і завдяки залученню кредитів.

Своєю чергою Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що оскільки з часу планів будівництва до підписання контракту минуло три роки, то вартість будівництва суттєво зросла. «Сьогодні ми платимо більше, ніж могли б заплатити три роки тому», - зазначив він.

Проектом термінального комплексу передбачено будівництво пасажирського терміналу, перону для повітряних суден, автомобільних доріг, автомобільної естакади, автостоянок та ін.

У пасажирському терміналі одночасно зможуть перебувати до 14 тис. осіб, він буде обладнаний 32 квитковими касами, 7 системами видачі багажу, 40 стійками реєстрації (надалі - до 60) та ін. Перон забезпечуватиме паркування та обслуговування до 21 повітряного судна різного класу.

Навколо перону передбачене будівництво кільцевої автодороги для спецтранспорту. Крім того, довжина автомобільної естакади, передбаченої будівництвом, становитиме 1,34 тис. метрів, вона матиме дві смуги, один заїзд і два з`їзди. Проект також передбачає майданчик для стоянки 850 легкових машин пасажирів, а також автостоянки для таксі та автобусів.

Відповідно до контракту, компанія «Догуш Іншаат» має побудувати бетонований майданчик перед терміналом, стернові доріжки, дороги, наземний паркінг для автомобілів, шляхопроводи зовнішнього двору, будівлю міжнародного пасажирського терміналу площею близько 83,5 тис. кв. м разом з усіма необхідними роботами, устаткуванням, комунікаціями, меблюванням та ін.

Нагадаємо, «Догуш Іншаат» виграла тендер на будівництво терміналу «D» 5 липня 2008 року.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України та Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму до 19 мільярдів 92 мільйонів єн (близько 180 млн. дол.). 16 червня 2005 р. ВР ратифікувала його. Субкредитну угоду підписано з банком-агентом в Україні – Державним міжнародним експортно-імпортним банком 22 вересня 2005 р. з виплатою 2,5% річних. Термін, на який надано кредит, - до 10 березня 2035 р. Термін погашення кредиту - з 10 вересня 2015 р. до 10 березня 2035 р. Дата закриття кредитної лінії - 31 грудня 2010 р.

У липні 2008 р. було визначено переможця тендеру на будівництво цього терміналу - турецьку групу «Dogus/Alarko/YAD», контракт з нею має підписати банк JBIC. Початок будівництва терміналу заплановано на 2008 рік, закінчення - на кінець 2010-го - початок 2011 року. Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас./год./пік, а введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.