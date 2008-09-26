Представник УЄФА: думаю, категоричних рішень по Євро-2012 не буде

Член виконкому УЄФА, почесний президент російського футбольного союзу Вячеслав КОЛОСКОВ вважає, що на сьогоднішньому засіданні Виконавчого комітету УЄФА в Бордо категоричних рішень по Євро-2012 прийнято не буде.

За його словами, поки ніякого рішення про долю Євро-2012 не немає, повідомляє «Спорт Експрес ».

В.КОЛОСКОВ повідомив, що сьогодні, 26 вересня, заслуховуватиметься доповідь спеціальної комісії УЕФА, яка відстежує щоденні зміни в Україні і Польщі.

«Потім послухаємо звіти СУРКІСА і ЛИСТКЕВИЧА і після цього зробимо висновок. Але у мене відчуття, що ніяких категоричних рішень прийнято не буде», - сказав експерт.

Він вважає, що в обох країнах відчутна позитивна динаміка, яка буде прийнята до уваги, просто тепер буде посилений контроль з урахуванням ситуації, що складається.

В.КОЛОСКОВ пояснив, що в Україні, зокрема, зросла конфронтація між політичними лідерами і важливо, щоб ця обставина не вплинула негативно на підготовку до чемпіонату Європи.

В той же час, відзначив почесний президент РФС, в грудні і лютому пройдуть наступні засідання виконкому і ніколи не пізно ухвалити рішення.

«Якщо комісія побачить, що нічого не відбувається, то вона цілком може скликати нараду виконкому УЕФА і там ухвалити серйозне рішення», - підсумував В.КОЛОСКОВ.