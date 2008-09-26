Делегати Федеральних земель ФРН вивчають перспективи Донеччини

В Донецьку 25-26 вересня для участі в коопераційному форумі пребуває делегація Федеральних Земель Німеччини Саарланд та Райнланд–Пфальц.

Під час заходу заплановано зустрічі з керівниками підприємств регіону для обговорення перспектив подальшого співробітництва, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації.

В рамках візиту відбулася зустріч голови ОДА Володимира ЛОГВИНЕНКА з делегатом німецької Економіки в Україні пані Карін РАУ та директором центру розвитку Центральної і Східної Європи землі Райнланд–Пфальц Вальтером ШТРУЦЕМ, який очолює делегацію.

Під час зустрічі з керівником області В.ШТРУЦ повідомив, що німецька сторона готова до співробітництва з регіоном у сфері будівництва, комунальній сфері та підготовки інфраструктури міста до ЕВРО-2012.

В.ШТРУЦ також поділився враженнями від перебування в Донецьку. Він зазначив, що три роки тому був у місті з бізнес-візитом і сьогодні дуже приголомшений змінами, які відбулися за ці роки – архітектурні зміни міста, будівництво готелів, будівництво нового стадіону європейського рівня.