Європейські банки привезуть до Львова інвестиційні проекти

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЕІБ) і Німецький банк розвитку KfW презентуватимуть бізнесменам та політикам шляхи розвитку Львова у співпраці з європейськими банками.

Подія відбудеться в рамках 8 Львівського міжнародного економічного Форуму «Європейське партнерство – відкриті можливості», повідомили УНІАН у Львівській міськраді.

В рамках Форуму відбудеться зустріч міського голови Львова Андрія САДОВОГО, Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА та Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з керівниками провідних фінансових установ, які сьогодні представлені в Україні – ЄБРР, ЄІБ, KfW.

Для міст, що приймають ЄВРО-2012, Європейським інвестиційним банком виділено понад 2 млрд євро на проекти у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури, ЄБРР - 30 млн. євро, а KfW – 20 млн. євро на систему громадського транспорту.

У Львові проекти інфраструктури стосуватимуться південної частини міста. Зокрема мова йтиме про 11 нових дорожніх розв’язок, 2 нових дороги та 1 трамвайну лінію.

Як повідомляв УНІАН, з 1-3 жовтня у Львові проходитиме VIII Львівський міжнародний економічний форум “Європейське партнерство - відкриті можливості”. Очікується, що у роботі форуму візьмуть участь Президент Віктор ЮЩЕНКО та члени уряду, Єврокомісар з питань регіонального розвитку Данута ХУБНЕР, представники бізнесових кіл України та Євросоюзу.