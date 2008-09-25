Суркіс завтра розповість про засідання УЄФА в Бордо

Президент ФФУ Григорій СУРКІС завтра, 26 вересня, після повернення до Києва проведе прес-конференцію, під час якої повідомить результати засідання Виконавчого комітету УЄФА в Бордо щодо оцінки підготовки України та Польщі до проведення фінальної частини Євро-2012.

Очікується, що на запитання журналістів також відповідатиме віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, повідомили УНІАН в прес-службі ФФУ.

Федерація футболу України запрошує працівників вітчизняних та зарубіжних ЗМІ отримати найсвіжішу і найкомпетентнішу інформацію з перших рук про подальші перспективи участі України у проекті Євро-2012.

Прес-конференція розпочнеться о 19.00 у Будинку футболу (пров. Лабораторний, 7а).

Телефон для довідок: 521-05-33.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 вересня, у французькому місті Бордо розпочалося дводенне засідання виконкому УЄФА, на якому буде ухвалене остаточне рішення стосовно того, чи спроможні Україна та Польща бути господарями фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На черговому зібранні оперативного органу керівництва континентальним футболом інтереси України представляє президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Г.СУРКІС.