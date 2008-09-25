ПАР пропонує Донецьку допомогу у підготовці ЧЄ-2012
12:31, 25 вересня 2008Футбол 2012
0 0
Після свого ЧС-2010
Південно-Африканська Республіка (ПАР) може надати допомогу Донецьку у питанні підготовки до ЄВРО-2012, оскільки саме в Південній Африці пройде Чемпіонат світу з футболу у 2010 році.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол ПАР в Україні Андріс ФЕНТЕР під час зустрічі з головою облдержадміністрації Володимиром ЛОГВИНЕНКОМ в рамках свого візиту на Донеччину , повідомили в ОДА.
Посол, зокрема, зазначив, що його країна готова до співробітництва та обміну досвідом з організації спортивних заходів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter