Анчелотті: Шевченко і Роналдінью знаходяться не в кращій формі

Головний тренер "Мілану" Карло АНЧЕЛОТТІ заявив, що нападаючі Андрій ШЕВЧЕНКО і РОНАЛДИНЬЮ знаходяться зараз не в кращій формі, повідомляє “Спорт-Экспресс ”.

Потрібно відзначити, що обидва футболісти не потрапили до стартового складу россонері у вчорашньому матчі чемпіонату Італії з "Реджіною" (2:1).

"Я люблю долати труднощі. Сподіваюся, нам вдасться знайти вихід з тієї непростої ситуації, в якій знаходяться зараз РОНАЛДИНЬЮ і Андрій ШЕВЧЕНКО”, - сказав К.АНЧЕЛОТТІ.

Те, що вони не потрапили до стартового складу, зазначив наставника "Мілану", пояснюється виключно їх ігровими кондиціями.

«Було б безумством припускати, що, наприклад, РОНАЛДИНЬЮ не потрібний команді", -підкреслив він