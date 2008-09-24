Львів організує транспортний рух за прикладом Швейцарії та Австрії

Представники Львівської міської ради взяли участь у міжнародному семінарі «Поширення досвіду транспортного забезпечення UEFA EURO 2008 TM» у Цюриху, де ознайомилися з досвідом організації транспортного руху під час ігор чемпіонату у Швейцарії та Австрії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, львів’яни отримали статистичну інформацію щодо транспортних потоків різних видів транспорту, часу прибуття на події, залежність потоків від команд-учасниць.

У рамках заходу представники Транспортних систем Австрії, Швейцарії та загальнонаціональні організатори UEFA EURO 2008™ поділились досвідом і знаннями з організації розвитку дорожнього руху під час останнього Чемпіонату Європи з футболу із українськими та польськими колегами.

Проведено обмін інформацією щодо транспортної інфраструктури з представниками приймаючих міст Польщі (Варшава, Познань та Вроцлав), Швейцарії (Базель, Цюріх, Женева) та Австрії (Клягенфурт, Інсбрук).

Отримана інформація використовуватиметься при розробці транспортної концепції проведення ігор фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Львові.