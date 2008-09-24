Визначилися суперники 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Сьогодні, 24 вересня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Датагруп − Кубка України сезону-2008/09, повідомили УНІАН в інформ-службі ФФУ.

Представники клубів, що продовжують боротьбу за почесний трофей, по черзі, у відповідності за місцем команд у рейтингу, тягнули жереб для визначення номеру у сформованій заздалегідь сітці, яка виглядала наступним чином: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. Виходячи з неї, команда, яка витягла кульку із номером «один», мала отримати суперника, якому дісталася б двійка.

Отже, процедура жеребкування визначила такі пари:

«Динамо» (Київ) − «Зоря» (Луганськ)

«Закарпаття» (Ужгород, Д1) − «Шахтар» (Донецьк)

«Металіст» (Харків) − «Арсенал» (Київ)

«Оболонь» (Київ, Д1) − «Ворскла» (Полтава)

«Фенікс-Іллічовець» (Калініно, Д1) − «Таврія» (Сімферополь)ПФК «Олександрія» (Д1) − «Дніпро» (Дніпропетровськ)

«Сталь» (Алчевськ, Д1) − ФК «Львів»

ФК «Харків» − «Металург» (Донецьк)

Матчі відбудуться 29 жовтня на полях команд, які вказані першими.