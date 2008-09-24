Завтра в Бордо вирішуватимуть долю Євро-2012

Завтра, 25 вересня, у французькому місті Бордо розпочнеться дводенне засідання виконкому УЄФА, на якому буде ухвалене остаточне рішення стосовно того, чи відбуватиметься фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні та Польщі, пише газета “Сегодня” (№ 214 від 24 вересня 2008 року).

Очікується, що за результатами засідання буде прийнято остаточне рішення щодо спроможності України та Польщі стати господарями континентальної першості з футболу 2012 року.

Вітчизняні експерти вважають, що УЄФА не позбавить Україну та Польщу права на проведення Євро-2012.

Так, директор виконавчої дирекції з проведення Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО виключає імовірність такого розвитку подій, тому що, за його словами, “остання оцінка спостережної ради УЄФА – Україна та Польща зробили великий крок вперед і на папері показали практично все, що буде у 2012 році”. Тепер, додав він, залишилося реалізувати ці плани.

Виконком УЄФА засідатиме протягом семи годин 25-26 вересня, оскільки на порядку денному у нього є ще низка важливих питань.

Зокрема, щодо кількості команд-учасниць фінальної частини чемпіонатів Європи. Наразі їх 16, а з фіналу – 2016 можуть збільшити до 24.