Діти малюють ЕВРО – 2012

З метою популяризації проведення ігор фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за ініціативою Червонозаводської районної в м. Харкові ради, відбувся районний конкурс дитячого малюнка за тематикою «ЕВРО – 2012».

Участь у конкурсі взяли дитячі художні колективи району, дитячі клуби за місцем мешкання та районні ізостудії, повідомляють у прес-службі міськради.

За результатами конкурсу перемогу здобула ізостудія «Солнышко» клубу «Кругозор» Червонозаводського району.

Переможцям вручили цінні подарунки від Харківської міської ради.