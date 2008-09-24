Діти малюють ЕВРО – 2012
12:15, 24 вересня 2008Футбол 2012
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Конкурс пройшов у Харкові
З метою популяризації проведення ігор фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за ініціативою Червонозаводської районної в м. Харкові ради, відбувся районний конкурс дитячого малюнка за тематикою «ЕВРО – 2012».
Участь у конкурсі взяли дитячі художні колективи району, дитячі клуби за місцем мешкання та районні ізостудії, повідомляють у прес-службі міськради.
За результатами конкурсу перемогу здобула ізостудія «Солнышко» клубу «Кругозор» Червонозаводського району.
Переможцям вручили цінні подарунки від Харківської міської ради.
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