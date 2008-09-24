Міські райони Харкова розроблять програми підготовки до Євро-2012

Районні у місті Харкові ради мають у термін до 1 листопада розробити цільові програми підготовки об’єктів інфраструктури районів згідно з Генеральним планом проведення чемпіонату Євро -2012 з футболу та концепції приведення у належний стан споруд, будівель, об’єктів інфраструктури та прилеглих територій, за маршрутами руху учасників та гостей чемпіонату, незалежно від форми власності.

Відповідні доручення сьогодні дав Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, повідомляють у прес-службі міськради.

Крім того, було надано низку доручень Департаментам і управлінням Харківської міської ради, зокрема, щодо визначення першочергових завдань та заходів виведення із «червоної» зони ризику об`єктів інфраструктури розміщення, розвитку території по периметру стадіону «Металіст», розробки плану фінансування завдань і заходів Міської цільової програми до кінця 2008 року тощо.