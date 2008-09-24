ЄВРО-2008 зібрав півмільйона для жертв війни в Афганістані

За час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2008 року в Австрії та Швейцарії зібрано понад 500 тис. євро для допомоги жертвам протипіхотних мін в Афганістані.

Ця акція пройшла в рамках спільної добродійної програми УЕФА і Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) "Одержи очко для Червоного Хреста", повідомляється на сайті uefa.com.

Зібрані кошти будуть витрачені на протези і реабілітаційні програми для понад 3500 людей з 15 тисяч тих, що потребують допомоги. У МКЧХ упевнені, що це дозволить жертвам військових дій повернутися до повноцінного життя, інтегруватися в суспільну діяльність, зайнятися професійним навчанням і працевлаштуванням.

Всього в ході ЄВРО-2008 шістнадцятьма найсильнішими збірними континенту було забито 77 голів, а значить 308 тис. євро було одержано тільки від УЄФА, оскільки футбольний союз обіцяв жертвувати чотири тисячі за кожен м`яч. Ще понад 200 тисяч було зібрано фанатами, які взяли участь в кампанії, що широко розвернулася в інтернеті.

Гуманітарним чемпіоном континенту завдяки 10 забитим голам і щедрості своїх уболівальників стала у результаті збірна Німеччини, а на другому і третьому місцях фінішували іспанці та голандці.

Лукас Подольські забиває один з 10 голів збірної Німеччини на чемпіонаті (©Getty Images)