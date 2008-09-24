Німеччина не претендує на Євро-2012

Право на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року не передадуть від України до Німеччини.

Як передає “Німецька хвиля”, думки про те, що ФРН готова замінити Україну в організації європейської футбольної першості, спростував генеральний секретар Німецького футбольного союзу Вольфганг НІРСБАХ.

У зв’язку з цим він заявив: “Ми з повагою ставимося до країн-організаторів і повністю підтримуємо їх”. Крім того, за словами В.НІРСБАХА, УЄФА не зверталася до Німеччини із відповідним запитом.

Як зазначає “Німецька хвиля”, особливо в британській пресі останнім часом неодноразово з`являлися повідомлення про те, що саме Німеччина може виступити в тандемі з Польщею, якщо Україна так і не досягне необхідних для проведення Євро-2012 критеріїв. Крім того, у вівторок німецьке спортивне інформаційне агентство SID не виключило можливості використання стадіонів у Берліні та Лейпцигу, в разі позбавлення України права на організацію європейської першості. Раніше низка засобів масової інформації серед альтернативних країн для проведення Євро-2012, крім Німеччини, називала також Іспанію та Італію.

Водночас у Німеччині зауважують, що позбавлення України права на проведення Євро-2012 стало б особистою поразкою для президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, який виступає за більшу відкритість європейського футболу на Схід. На думку німецьких оглядачів, М.ПЛАТІНІ тепер можливо намагається виграти час. Вони не виключають, що Україна може отримати ще один шанс для подолання проблем у підготовці до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, 25-26 вересня у французькому місті Бордо відбудеться засідання виконкому УЄФА, на якому планується ухвалити остаточне рішення стосовно того, чи відбуватиметься Євро-2012 у Польщі та Україні.

Президент УЄФА М.ПЛАТІНІ неодноразово вказував Польщі та Україні на серйозні організаційні проблеми в підготовці до чемпіонату.