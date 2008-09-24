«Укрзалізниця» виконала 80% робіт з підготовки до Євро-2012

Укрзалізницею вже виконано 80% цьогорічного плану підготовки залізничного транспорту до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», основним напрямком роботи залишається впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів.

Для цього виконано ремонтно-будівельні роботи на напрямках: Київ–Полтава–Красноград–Лозова–Донецьк, Красноград–Дніпропетровськ, Київ–Жмеринка–Львів. Загалом на напрямках швидкісного руху вже виконані ремонтно-колійні роботи на загальну суму понад 147 млн. грн.

Зокрема, було модернізовано 37,015 км колії, проведений капітальний ремонт 14,94 км колії, середній ремонт – 82,925 км та комплексно-оздоровчий ремонт – 89,58 км. Також, протягом 2008 року замінено 18,3 км рейок на нові та замінено 180 стрілочних переводів.

Паралельно проведено роботи з комплексної модернізації ділянки залізничного напрямку Полтава-Бурти-Користівка для розвантаження ділянок залізничних напрямів, якими рухатимуться пасажирські поїзди з уболівальниками на Євро-2012.

На будівництві парної колії Бурти–Користівка з одночасним проведенням модернізації колійного господарства при проведенні електрифікації в поточному році виконані роботи з укладання 20,57 км нової колії на суму 29,48 млн. грн. Було модернізовано 0,875 км колії, капітально відремонтовано 3,14 км, замінено 16 комплектів стрілочних переводів на нові.

При електрифікації дільниці Полтава–Бурти-Користівка встановлено 4071 опора контактної мережі, змонтовано 2257 консолей та 358 жорсткі поперечини, розкатано 166 км несучого тросу та 155 км контактного проводу.

Також у планах залізничників до проведення чемпіонату побудувати приміські пасажирські вокзали на станціях Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, виконати ремонт вокзальних комплексів у межах Київського залізничного вузла та завершити будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця.