Новий стадіон ФК «Шахтар» у Донецьку одержав назву «Донбас Арена»

Президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ у Донецьку на урочистій презентації бренду нового клубного стадіону повідомив його назву - «Донбас Арена».

Як передає кореспондент УНІАН, Р.АХМЕТОВ зазначив, що в березні 1999 року побував у Парижі на матчі збірних команд Франції і України, «відчув ту незабутню атмосферу», і у нього «відразу з`явилася мрія - побудувати п`ятизірковий стадіон у Донецьку».

Президент «Шахтаря» сказав: «Не дарма говорять, як корабель назвеш, так він і попливе». «Я пишаюся тим, що народився і виріс у Донецьку. Донецьк - це столиця Донбасу. Донбас - це символ праці. Це - індустріальний край, де живуть і працюють сильні, працелюбні і гідні люди», - сказав Р.АХМЕТОВ.

«Я хочу, щоб наш край знав весь світ. І на честь нашого краю буде названо новий стадіон у Донецьку. Ім`я його - «Донбас Арена», - сказав президент «Шахтаря».

Фото з офіційного сайту ФК "Шахтар"