Червоненко пропонує страхувати інвестиційні проекти ЄВРО-2012

Голова Національного агентства з питань підготовки ЄВРО-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО пропонує розробити нові прозорі правила страхування ризиків інвестиційних проектів ЄВРО-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Агентства, таку пропозицію він висловив сьогодні під час зустрічі з президентом Ліги страхових організацій України Олександром ФІЛОНЮКОМ.

«Впровадження нових правил страхування при спорудженні об’єктів Чемпіонату 2012 року гарантуватиме своєчасність та повний обсяг страхових виплат інвестору у разі настання страхового випадку. Це допоможе захистити інтереси інвесторів та задіяти чіткий механізм компенсацій можливих незапланованих збитків», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Разом з тим він наголосив, що Агентство виступає проти будь-якого примусу і тиску на інвестора. “Наше завдання, - зауважив Голова Нацагентства, - спростити життя інвестору, а не створювати йому додаткові перепони”.

В результаті, для дотримання прозорості умов розробки нових правил страхування ризиків інвестиційних проектів ЄВРО-2012 сторони вирішили залучити до даного процесу Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.