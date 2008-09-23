У Харкові з’явиться туристичний маршрут по об’єктах Євро-2012

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН доручив розробити спеціальний туристичний маршрут «Об’єкти Євро-2012 на карті Харкова».

Як повідомили УНІАН в міськраді, це пов’язано з ініціативою міської влади надати усім бажаючим можливість ознайомитися зі станом підготовки об’єктів міста до Євро-2012.

Для виконання даного доручення залучено фахівців місцевого приватного туристичного підприємства «Круїз», які у місячний термін розроблять туристичний маршрут. Передбачається, що до нього буде включено всі об’єкти, які входять до Генерального плану з інфраструктури об’єктів Харкова, задіяних в проведенні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Презентацію туристичного маршруту «Об’єкти Євро-2012 на карті Харкова» планується провести в жовтні 2008 року.