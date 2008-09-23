Арени Євро-2012 коштуватимуть Україні 700 мільйонів євро

Майже в 700 мільйонів євро обійдеться будівництво і реконструкція футбольних арен, на яких повинна пройти українська частина Єврo-2012, повідомляє Спорт-Експрес .

Найдорожчим проектом стане реконструкція НСК Олімпійський у Києві. Кардинальне оновлення головної арени Чемпіонату Європи, після якої всі 73 тисячі глядацьких місць опиняться під дахом, обійдеться в 217 млн. євро.

50-тисячний стадіон класу елітний в Донецьку, що зводиться Шахтарем, у ціновій шкалі займає друге місце - 175,8 млн. євро. На третьому місці (120 млн.) - новий стадіон в Одесі, на четвертому (85 млн.) - у Львові.

Якщо одесити і львів`яни ще тільки збираються будувати, то вже готова прийняти футболістів і уболівальників 30-тисячна арена в Дніпропетровську обійшлося господарям Дніпра в 40 млн. євро.

Найскромніший проект реалізується у Харкові: реконструкція стадіону Металіст оцінюється в 5,3 млн. євро.