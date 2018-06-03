Україна – Польща: початок спільної роботи над домашнім завданням

Багато разів на всіх рівнях протягом року висловлювалися пропозиції щодо взаємодії і синхронізації підготовчих робіт з Євро-2012 в Україні та Польщі. Вустами президентів країн продукувалися ідеї і надавалися відповідні доручення урядам. І ось, нарешті, практичний результат – ми починаємо разом виконувати “домашнє завдання” від УЄФА. Перший практичний крок на шляху до мети було зроблено під час візиту Премўєр-міністра Юлії Тимошенко до Польщі 14 липня, де вона взяла участь у першому засіданні українсько-польського Комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012. Тоді у Варшаві глави урядів двох країн-господарів Євро-2012 підтвердили наміри співпрацювати та досягли згоди щодо якнайшвидшого початку предметної роботи на рівні спеціалістів.

Одним із головних підсумків зустрічі стало рішення створити Міжурядові робочі групи за конкретними напрямками підготовки, до складу яких увійдуть фахівці відповідної підготовки. Також було прийнято рішення щодо структур, які відповідатимуть за таку взаємодію між державами - координацію та оперативний зв’язок між національними частинами робочих груп здійснюватимуть Нацагентство України та Міністерство спорту і туризму РП.

Наприкінці минулого тижня, 19 вересня, у стінах Національного агенства України з підготовки Євро-2012, відбулася найважливіша, не афішована помпезно і гучно, частина другого засідання українсько-польського Комітету з підготовки Євро-2012 – зустріч представників робочих груп з обох країн.

Голова Нацагенства Євген Червоненко та міністр спорту і туризму Польщі Мирослав Джевецький оголосили про створення 11-ти постійно діючих міжурядових робочих груп в рамках Комітету, які займатимуться вирішенням поточних питань, і початок їх роботи. Сторони, зокрема, обговорили та прийняли регламент роботи груп і визначили пріоритетні напрямки їх діяльності, а також визначили, що

Це дійсно важливий крок, оскільки, як відомо “гуртом легше й батька бить”, не те що підготовутися до першості континенту з футболу. Польський міністр висловив радість з приводу переходу до конкретної роботи, а Євген Альфредович, для початку, вибачився за політичну ситуацію в Україні, на тлі якої проходила зустріч (куди від неї подінешся!), зазначивши, жартома, що його відомство до виникнення політкризи не причетне.

Втім, голова Нацагенства відразу перейшов до серйозних справ і звернув увагу представників робочих груп на необхідність уніфікації звітності перед УЄФА про виконану роботу. Важливість цього кроку важко переоцінити, особливо на передодні вирішального засідання виконкому УЄФА в Бордо 25-26 вересня.

Польська звітність дещо відрізняється від нашої, складеної під впливом радянського минулого – шапка, вступ, текст, висновки і т.д. PL.2012 вже використовує новіші, сучасніші форми і до цих пір кожна з країн-господарів послуговувалася власними “розробками”. Зрозуміло, що такий підхід може перетворити серйозний іспит у Бордо на калейдоском перед очима поважних представників УЄФА і гратиме не на нашу користь (згадується відома байка про лебедя, рака і щуку).

Саме тому вирішили почати зі звітності.

Наступне - координація діяльності самих робочих груп. Сторони визначили функції та статус офіцера зв’язку – людини, яка, за словами Є.Червоненка, “повинна день і ніч бути координатором” між нацагенством України і польською PL-2012.

Тепер конкретніше про самі групи, представники яких і повинні відіграти ключову роль бджілок-медоносів, які невтомно працюють заради успішного врожаю у 2012 році.

Нагадаю, що Україна та Польща створили міжурядові робочі групи з питань: прикордонного та митного співробітництва і транспорту, організації міжнародних комунікаційних сполучень, координації безпеки Євро-2012, координації медичного обслуговування, співробітництва у сфері економіки та інвестицій, співробітництва у галузі іміджу та реклами й інформації. А також, з питань: спортивного суперництва – організації спільних футбольних змагань, обміну молоддю та волонтаріату, співробітництва в галузі телекомунікацій та інформатизації, співробітництва в галузі туризму та рекреації.

До складу кожної групи з української сторони, як і з польської) входить від 4-х до 8-ми осіб – вузькопрофільних фахівців відповідного спрямування. Свої засідання вони будуть проводити у разі необхідності, але не рідше, ніж два рази на рік (Україна запропонувала щоквартально). У кожній групі є люди з ФФУ та Нацагентства України з підготовки Євро-2012.

Наприклад, у першій групі - з питань прикордонного та митного співробітництва і транспорту є представники Держмитслужби України, Міністерства транспорту та зв’язку, МЗС, СБУ, Держприкордонслужби, ФФУ та Нацагентства. Така конфігурація робочого органу, за задумом, має сприяти вищій оперативності його роботи, підвищенню якості прийнятих рішень та саме головне – дозволить концентрувати всю повноту інформації про хід підготовчих робіт, а також про проблеми і затримки, в одних руках – Нацагенстві Євгена Червоненка. А це вже великий успіх, оскільки поступово викристалізовується управлінська модель проекту Євро-2012 в Україні.

З іншого боку, керівники відповідних міністерств та відомств також отримують можливість постійно перебувати у курсі справ і контролювати роботи на своїй ділянці відповідальності.

Наберуся сміливості сказати, що така управлінська піраміда витримає всі бурі та шторми вітчизняної політики, коли часта зміна очільників міністерств призводить до того, що зобов’язання попередника кардинального переглядаються або про них просто забувають. До робочих груп увійшли не перші особи, а, переважно, фахівці середнього рівня, які зможуть працювати при будь-якому міністрі.

Потрібно також відзначити і чергове єднання зусиль глав урядів України та Польщі. Ю.Тимошенко і Д.Туск в один голос відзначили суттєвий прогрес у підготовці ЧЄ-2012, а український Прем’єр ще й встигла переконати польського колегу, що політичні труднощі не вплинуть на темпи підготовки, а навпаки, лише загартують нас і після політичного землетрусу все стане набагато краще.

У Києві сторони підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері інформації та домовилися до третього засідання (на початку 2009 року) розробити спільний комплексний план дій з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Отже, можемо констатувати, що попри всі труднощі як у нас, так і у наших сусідів, спільними зусиллями ми все ж виходимо на той оптимальний формат роботи, який дозволить досягти успіху і гідно прийняти матчі Євро-2012. І ще, хочеться сподіватися, що хоча б поляки змусять наших високих керівників зрозуміти, що політики у проекті Євро-2012 майже немає – це суто бізнес, а тому потрібно припинити всі спробити завчасно приміряти на себе лаври головного організатора і віддати підготовку в руки тих, кого спеціально для цього створили – Нацагенству і ФФУ. Можливо, що після цього і здійсниться мрія Євгена Червоненка спілкуватися з керівництвом УЄФА напряму, а не через низку посередників, кожен з яких намагається додати щось своє, особливе, але не потрібне для Євро-2012.

Володимир Сидоренко