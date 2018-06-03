Де взяти гроші на Євро-2012?

Що спільного між беззаперечним успіхом британців на Олімпіаді у Пекіні, оновленим стадіоном Уемблі, новим велодромом у Манчестері (левова частка олімпійського золота у велоспорті - саме у британців) та відреставрованим оперним залом у Ковент-Гардені? Одне - значною мірою всі вони стали можливим завдяки доходам від британської Лотереї. Від часу її започаткування (вірніше, переформатування) у 1994 році за ініціативою тодішнього консервативного прем`єра Джона Мейджора, понад 21 мільярд фунтів стерлінгів, що були отримані від продажу лотерейних квитків, були спрямовані на 300 тисяч об`єктів і проектів суспільного значення. Ривок британських спортсменів на пекінських Іграх пов`язують передусім з тим, що Лотто (як її називають британці, 70 відсотків яких регулярно грають з державою в азартну гру) забезпечила потужне фінансове вливання в спортивну інфраструктуру і матеріальні стимули для тренерів. Розподіл коштів діє за наступним алгоритмом: по двадцять відсотків доходів отримує спорт, мистецтво, збереження національної спадщини (на кшталт викупу шедеврів на аукціонах на користь держави) і благодійництво. Лейбористи зменшили ці відрахування до 16,6 відсотків на кожну галузь, щоби вивільнені кошти спрямувати на будівництво інфраструктури лондонської Олімпіали в 2012 році.

Тоді ж, як пригадуєте, в Україні з Польщею має відбутися європейський чемпіонат з футболу, проблеми з фінансуванням якого стали вітчизняною садомазохістичною топ-новиною. Дещицю коштів перебирають на себе приватні особи; левова частка лягає на наші плечі як платників податків, і на наших онуків, оскільки вони не лише будуть (хотілося б) користуватися спортивною інфраструктурою, що дістанеться їм у спадок від Євро-2012, але й розплачуватимуться за борги і державні гарантії. А де лотерея, як у Великій Британії? (Та й радянське Спортлото, як дехто ще пам`ятає, допомагало фінансувати Олімпіаду-80). Зрозуміло, що лотерейний внесок у підготовку спортивного дійства буде швидше символічним, однак кілька сотень мільйонів гривень на протязі трьох-чотирьох років зайвими не будуть. Лотереї в Україні взагалі є фіскальною террою інкогніта. Найприбутковіші з них віддані на відкуп приватним особам (подейкують, із безвідмовною лоббістською підтримкою у будь-якому парламентському скликанні), а доходи бюджету від їх проведення (погляньте на таблицю) - сміховинні.

Надходження від проведення лотерей до державного бюджету - млн. грн

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35 42 51 53 47 52 51 72

Це від державних лотерей. А за якою статтею приховуються відрахування, сплачені приватними лотереями і чи є вони в бюджеті взагалі?

Минулого тижня Урядовий комітет з питaнь економічної політики розглянув законопроект "Про азартні ігри в Україні". Досвід Лондону, як залучити кошти на будівництво олімпійських об`єктів, з тих чи інших причин, про які можна тільки здогадуватися, наших урядовців поки що не зацікавив.

Ігор Шпак