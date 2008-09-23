Шевченко вірить, що голи прийдуть

Повернувшись з Челсі, один з кращих бомбардирів в історії Мілана поки що не вражав ворота суперників россо-нері.

"Я потихеньку набираю свої кращі кондиції, як і Мілан в цілому", - сказав Андрій Шевченко після розгрому Лаціо на Сан Сіро (4:1), в якому він участі не брав.

"Вчора команда відіграла просто чудово, розбивши пристойного суперника. Мілан заслужив цю перемогу, ми важко працювали на тренуваннях, і ось з`явився результат".

"Особисто я наполегливо працюю, але не потрібно поспішати, повірте, голи обов`язково прийдуть. Я не новачок у футболі, і можу допомогти Мілану на різних позиціях. Тренер завжди може на мене розраховувати".

"На вихідних нас чекає найважливіша дуель, дербі - і цим все сказано. Але зараз потрібно думати про матч проти Реджіни в середу", - резюмував лідер збірної України.

Football.ua