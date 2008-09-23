В Йоганнесбурзі представили талісман ЧС-2010 (фото)

Офіційним символом чемпіонату світу з футболу-2010, який, нагадаємо, пройде в ПАР, став леопард на ім’я Закумі, повідомляє AP. Його плями мають п`ятикутну форму, нагадуючи традиційний малюнок на футбольному м`ячі. Під час урочистої презентації в Йоганнесбурзі симпатичний талісман зіграв у футбол з одним з кращих футболістів країни Марком Фішем, разом з яким збірна ПАР завоювала Кубок Африки-1996.

Фото АР

За словами організаторів, перші дві літери в імені леопарда означають абревіатуру "Південна Африка" на одній з 11 державних мов - африкаанс. А "кумі" перекладається з багатьох мов Чорного континенту як "десять" - рік проведення чемпіонату світу.

Спорт-Экспресс