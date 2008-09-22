ФФУ подякувала Львову за підготовку матчу Україна - Білорусь

Федерація футболу України подякувала місцевій владі Львова за підготовку відбірного матчу чемпіонату світу ФІФА 2010 у 6-ій європейській групі Україна-Білорусь, що відбувся 6 вересня 2008 року. Про це УНІАН повідомили у Львівській міськраді.

В адресованому листі за підписом першого віце-президента ФФУ Олександра БАНДУРКА було наголошено на тому, що Львів незабаром стане місцем для проведення одного із наступних відбірних матчів, адже львівські вболівальники завжди палко підтримують збірну команду, а стадіон «Україна» є по-справжньому щасливим для першої команди країни.