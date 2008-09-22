«Борисполю» підкинули ще 2,3 млн. грн. японського кредиту

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» одержало черговий транш за кредитом Японського банку міжнародної співпраці (JBIC) на будівництво терміналу «D».

Про це повідомляється на офіційному сайті ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, розмір одержаної частини кредиту становить 2,3 млн. грн.( 51,9 млн. єн).

Як повідомляв УНІАН, «Бориспіль» одержав вже декілька траншів у розмірі понад 2 млн. грн. кожний за даним кредитом. Перший транш у розмірі 76 тис. дол. США за японським кредитом Україна одержала 10 березня 2006 року.

Довідка УНІАН. Будівництво терміналу "D" передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 178 млн. дол. (75%). Зобов`язання аеропорту “Бориспіль” щодо будівництва нового терміналу - 60 млн. дол. (25%).

29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму до 19 мільярдів 92 мільйонів єн (близько 180 млн. дол.). 16 червня 2005 р. ВР ратифікувала її. Субкредитна угода підписана з банком-агентом в Україні – Державним міжнародним експортно-імпортним банком 22 вересня 2005 р. з виплатою 2,5% річних. Термін, на який надано кредит, - до 10 березня 2035 р. Термін погашення кредиту – з 10 вересня 2015 р. по 10 березня 2035 р. Дата закриття кредитної лінії – 31 грудня 2010 р.

У липні 2008 р. був визначений переможець тендеру на будівництво цього терміналу - турецька група «Dogus/Alarko/YAD», контракт з нею має підписати банк JBIC. Початок будівництва терміналу заплановано на 2008 рік, завершення – на кінець 2010- початок 2011 року. Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас/час/пік, а введення в експлуатацію терміналу разом з наявними потужностями аеропорту забезпечить обслуговування «Борисполем» 8,1 млн. пасажирів на рік.