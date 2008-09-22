Результати 5-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчився 5-й тур англійської Прем`єр-ліги

Вест Бромвич - Астон Вілла 1:2 (Моррісон 33 – Кар`ю 27, Агбонлахор 29)

Челсі - МЮ 1:1 (Калу 80 - Пак Джі-сун 18)

Тоттенхем - Віган 0:0

Халл Сіті - Евертон 2:2 (Тернер 18, Невілл 50 автогол - Кахілл 73, Осман 78)

МСіті - Портсмут 6:0 (Жо 13, Данн 20, Робіньо 57, Райт-Філіпс 68, Еванс 78, Желсон 83)

Нагадаємо, що вчора були зіграні матчі:

Болтон - Арсенал 1:2 (К. Девіс 15 - Ебуе 25, Бендтнер 28)

Вест Хем - Ньюкасл 3:1 (Ді Мікеле 8, 37, Етерингтон 53 - Оуен 67)

Ліверпуль - Сток Сіті 0:0

Блекберн - Фулхем 1:0 (Дербішир 84)

Сандерленд - Міддлсбро 2:0 (Чопра 81, 90+1)

Таким чином у Прем`єр-лізі новий лідер. Колишня нерозлучна пара лідерів: Ліверпуль і Челсі, - виявилися нерозлучні і щодо втрати очок, зробивши по нічиїй. Щоправда, нічия з МЮ і нічия зі Сток Сіті - не одне й те ж, але важливий результат. А результат має Арсенал - 12 очок.

За ним на триочковій відстані щільна група - Челсі (11) Ліверпуль (11), Астон Вілла, яка швидко піднялася на двох виграшах (10), МСіті (9) і Вест Хем (9).

Сформувався центр таблиці: Халл Сіті (8), Сандерленд, Евертон, Блекберн (по 7), Фулхем, Міддлсбро, Портсмут (по 6), Віган, МЮ (по 5). У Фулхема і МЮ - гра у запасі.

З п`ятьох команд нанизу таблиці чотири мають по 4 очки (Болтон, Вест Бромвич, Сток Сіті, Ньюкасл). Тоттенхем - 2 очки.

Цікаво, що жодна команда з першої десятки таблиці в цьому турі не програла.