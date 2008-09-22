Шахтар втрачає очки у Києві

Результат матчу 8 туру

У Києві на стадіоні "Динамо" завершився матч 8 туру Чемпіонату України з футболу Арсенал - Шахтар. Рахунок - 0:0. Чергова невдача чинного чемпіона і володаря Кубка України. Фото з офіційного сайту ФК "Шахтар" «Арсенал» – «Шахтар» – 0:0 «Арсенал»: Рева, Мандзюк, Беньо, Хомін, Євсєєв, Кузнєцов (Заваров, 93), Ессола, Симоненко, Старгородській, Бито (Олійник, 58), Лисенко (Жоземар, 88). «Шахтар»: Пятов, Срна, Чигринській, Кучер, Рац (Гай, 75), Хюбшман, Фернандіньо, Жадсон, Вілліан (Адріано, 46), Ілсіньо, Селезньов (Гладкий, 66). Попередження: Хомін (51), Євсєєв (53), Симоненко (80) Адріано (80), Срна (84). Удари (у площину): 5 (1) –12 (4). Кутові: 2 – 9. Офсайди: 0 – 1. Глядачів: 800 Оцінка поля: 4

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter