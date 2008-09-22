Шахтар втрачає очки у Києві
10:29, 22 вересня 2008Футбол 2012
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Результат матчу 8 туру
У Києві на стадіоні "Динамо" завершився матч 8 туру Чемпіонату України з футболу Арсенал - Шахтар. Рахунок - 0:0. Чергова невдача чинного чемпіона і володаря Кубка України.
Фото з офіційного сайту ФК "Шахтар"
«Арсенал» – «Шахтар» – 0:0
«Арсенал»: Рева, Мандзюк, Беньо, Хомін, Євсєєв, Кузнєцов (Заваров, 93), Ессола, Симоненко, Старгородській, Бито (Олійник, 58), Лисенко (Жоземар, 88).
«Шахтар»: Пятов, Срна, Чигринській, Кучер, Рац (Гай, 75), Хюбшман, Фернандіньо, Жадсон, Вілліан (Адріано, 46), Ілсіньо, Селезньов (Гладкий, 66).
Попередження: Хомін (51), Євсєєв (53), Симоненко (80) Адріано (80), Срна (84).
Удари (у площину): 5 (1) –12 (4).
Кутові: 2 – 9.
Офсайди: 0 – 1.
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