Тимошенко пропонує УЄФА продовжити роботу експертних груп

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за потрібне продовжити роботу експертних груп УЄФА щодо підготовки України та Польщі до Євро-2012 і після засідання виконкому, що відбудеться 25 вересня в Бордо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Києві на початку другого засідання Міжурядовового українсько-польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012.

"Я вважаю за доцільне звернутися зі спільним листом до Мішеля ПЛАТІНІ з проханням продовжити роботу експертних груп УЄФА, щоб вони тримали руку на пульсі, а ми з ними постійно консультувалися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила прогрес України та Польщі в питаннях підготовки до Євро-2012.

"Мене тішить, що всі останні зустрічі з експертами УЄФА свідчать, що Україна і Польща прискорили підготовку і досягли темпів у якості, які задовольняють УЄФА", - сказала Прем`єр-міністр.

Стосовно експертних груп висловився і голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС. Він запропонував звернутися до УЄФА з проханням закріпити спеціально визначених експертів за кожною з уже сформованих груп фахівців в Україні та Польщі за окремими тематиками підготовки.

Президент ФФУ запропонував затвердити перелік фахівців, які не можуть бути звільнені з посад до завершення Євро-2012. "Це нормальна практика в Європі. Є чітко спрацьовані групи топ-менеджерів, і вони повинні працювати попри всі негаразди", - зазначив Г.СУРКІС.