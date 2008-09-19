Україна і Польща підписали угоду про співпрацю у сфері інформації

Україна і Польща підписали міжурядову угоду про співпрацю у сфері інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія підписання угоди відбулася сьогодні після завершення другого засідання українсько-польського Комітету з питань підготовки до Євро-2012, яке проходило в Києві.

Від імені українського уряду угоду підписав перший заступник голови Державного комітету з телебачення і радіомовлення Анатолій МУРАХОВСЬКИЙ, від імені польської сторони – міністр культури і національної спадщини Богдан ЗДРОЕВСЬКИЙ.

Крім того, сторони сьогодні підписали протокол попереднього засідання спільного українсько-польського Комітету з питань підготовки до Євро-2012, яке проходило у Варшаві влітку цього року.

Як повідомляв УНІАН, перше засідання українсько-польського Комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012 відбулося 14 липня у Варшаві.

Після засідання прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що комітет створить робочі групи з різних напрямів підготовки, які займатимуться вирішенням поточних питань.

Вона також повідомила, що планується створити декілька інфраструктурних об`єктів загального користування, зокрема, високоякісну транзитну автодорогу Львів – Краків, а також спорудити прикордонні переходи.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що Україна і Польща планують розробити спільні концепції з розміщення гостей і учасників чемпіонату.