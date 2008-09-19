Україна і Польща розроблять спільний план підготовки до Євро-2012

Україна і Польща розроблять і підпишуть спільний комплексний план дій з підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ після завершення другого засідання українсько-польського Комітету з питань підготовки до Євро-2012, яке проходило в Києві.

«Третє засідання спільного Комітету з питань підготовки до Євро-2012 проходитиме на початку наступного року, і під час цього засідання ми спробуємо підготувати і підписати комплексний спільний план дій з підготовки до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, прем`єр-міністр Польщі відзначив, що під час другого засідання була підтверджена декларація про те, що і в Польщі, і в Україні підготовка до Євро-2012 є пріоритетом, який сприймається так усіма політичними силами. За його словами, реалізації цього проекту ніщо не загрожує.

За його словами, підготовка до Євро-2012 і в Польщі, і в Україні здійснюється відповідно до затверджених планів.

«Через 8 місяців, після того, як ми почали спільну підготовку, ми вийшли на нормальний режим, і зауважень з боку УЄФА стало значно менше», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.