У Луцьку розпочалася акція „Чисте повітря”

У Луцьку від сьогодні розпочалася акція „Чисте повітря", що є одним з регіональних напрямків підготовки до "Євро-2012". Вона триватиме протягом місяця до 18 жовтня. Розпорядження про це підписав Луцький міський голова Богдан ШИБА, - інформує прес-служба мерії.

В рамках акції транспортні засоби перевірятимуть на наявність у їх викидах оксиду вуглецю та вуглеводнів. „Ті автомобілі, в яких порушено допустимі норми викидів шкідливих речовин в повітря не будуть допущені на вулиці нашого міста. Екологічні засоби будуть жорсткими", - наголосив мер.

Як повідомили у відділі екологіїі Луцької міської ради, контроль за викидами автотранспортом здійснюється двічі на рік під час проведення акції "Чисте повітря" та технічного огляду автомобілів.

До акції буде залучено правоохоронні органи та інші структури, які мають відповідне обладнання для здійснення перевірки транспортних засобів на наявність у їх викидах оксиду вуглецю та вуглеводнів.

За інформацією відділу екологіїі Луцької міської ради, нині в Луцьку діє мережа підприємств, акредитованих в галузі вимірювання вмісту шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині і газовому паливі та вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями. Це підприємства "Волинь-авто", Українське товариство охорони природи, ВАТ "ЛУАЗ", Державна екологічна інспекція у Волинській області та ВАТ «Волиньавтомотосервіс».