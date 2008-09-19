УЄФА цікавиться розвитком політичної ситуації в Україні

Наглядовий комітет УЄФА вчора під час переговорів в Ніоні (Швейцарія) звернувся з проханням до віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА поінформувати Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, а також членів Комітету про розвиток політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив сам І.ВАСЮНИК.

“Вони цікавились цим питанням, мотивуючи це можливим уповільненням темпів виконання наших програм у зв`язку з можливою зміною уряду або достроковими виборами”, - сказав І.ВАСЮНИК.

При цьому він відзначив, що українська сторона заявила УЄФА про те, що “останні декілька років молода українська демократія дивує не тільки себе, а й мир тим, що уряди міняються з періодом рік-два, разом з тим темпи зростання ВВП в Україні з 2000 року становлять від 6 до 12%”.

Також І.ВАСЮНИК відзначив, що у своїй відповіді українська сторона наголосила, що в програмі підготовки України до Євро-2012 враховані коливання на міжнародних фінансових ринках, і про те, що інвестиції з державного і місцевих бюджетів у всі об`єкти, пов`язані з Євро-2012, на наступні чотири роки становлять майже 7 млрд. євро.

“Ця сума адекватна для оцінки й розуміння експертами УЄФА і керівництвом УЄФА, що уряд може не тільки заявити, а й фінансово підтвердити свої гарантії”, - наголосив І.ВАСЮНИК.