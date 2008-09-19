Васюник задоволений результатами засіданням Наглядового комітету Євро-2012

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК задоволений результатами засідання Наглядового комітету Євро-2012, яке відбулося вчора в штаб-квартирі організації в Ніоні (Швейцарія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

“Атмосфера у Відні й у Ліоні була зовсім іншою. Я не почув із вуст жодного з членів виконкому і жодного експерта сумнівів або категоричних, критичних зауважень щодо неможливості України підготуватися до Євро-2012”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Він вважає, що така позиція була сформована завдяки тому, що за останні три місяці в Україні був продемонстрований реальний прогрес у підготовці до чемпіонату.

“Досить гострі висновки у Відні базувалися на достатньо критичній ситуації з підготовкою стадіону в Києві. Тоді висновок був таким: якщо Україна за літні місяці не зробить реальних кроків, щоб продемонструвати реалістичність прогресу, то УЄФА вважатиме, що стадіон для фінального матчу не може бути зданий вчасно, і таким чином під питанням буде саме проведення турніру. Вчора експерти УЄФА зазначили те, що весь антикризовий план по НСК “Олімпійський” виконано. Й одним із чинників підтвердження реалістичності цього плану (будівництва стадіону – УНІАН) буде початок реальних робіт із реконструкції до кінця поточного року. Ми не сумніваємося, що ці роботи почнуться, оскільки ми з випередженням на місяць виконали роботи з демонтажу зайвих конструкцій”, - зазначив І.ВАСЮНИК.

При цьому він зазначив, що все ж таки залишається ряд проблемних нюансів у питанні будівництва стадіону.

Також І.ВАСЮНИК зазначив, що у експертів УЄФА є розуміння того, що в питаннях реконструкції аеропортів і будівництві готелів Україна по суті починає з нуля.

“Але той прогрес, який вони відзначили по ряду аеропортів, зокрема, те, що по всіх аеропортах проводяться проектні роботи, в Донецьку наступного року буде введено злітну смугу, початок будівництва нових терміналів у Борисполі... Ми вважаємо, що ця динаміка одержить позитивні висновки в Бордо, на виконкомі УЄФА”, - зазначив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня в штаб-квартирі УЄФА в Ніоні відбулося четверте засідання Наглядового комітету Євро-2012, в роботі якого взяли участь перші особи Європейського футбольного союзу, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, віце-прем`єр-міністр України І.ВАСЮНИК і голова виконавчої дирекції Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО. Ця подія передувала засіданню Виконкому УЄФА, який ухвалюватиме остаточне рішення щодо проведення в Україні та Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року