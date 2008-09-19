Міністр спорту Польщі просить не плутати Євро-2012 з політикою

Міністр спорту і туризму Республіки Польща Мирослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ просить усіх причетних до підготовки Євро-2012 як у Польщі, так і в Україні, не пов’язувати підготовку двох країн до футбольної першості та політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час першого засідання міжурядових робочих груп Українсько-Польського комітету з питань підготовки та проведення Євро-2012.

“Прохання до вас, щоб ви виконували свою роботу, не пов’язуючи її якимось чином з політикою. Це (Євро-2012 – УНІАН) – бізнес-проект, ніяким чином не пов’язаний з політикою чи політичною ситуацією”, - зазначив М.ДЖЕВЕЦЬКИЙ, звертаючись до представників робочих груп.

При успішній реалізації проекту “Євро-2012”, переконаний польський міністр, усі політики, незалежно від поглядів і переконань, будуть співпрацювати з організаторами турніру.