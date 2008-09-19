МВС пропонує вдарити законом по фанам-порушникам

У рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Міністерство внутрішніх справ пропонує законодавчо закріпити обмеження доступу на стадіони фанів, які неодноразово порушували громадський порядок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО.

«Ми зараз уже подали до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Адміністративного кодексу…, щоб можна було обмежувати доступ на стадіони футбольних фанів, якщо вони декілька разів припускали порушення», - сказав він.

При цьому заступник міністра пояснив, що така процедура вирішуватиметься шляхом звернення до суду. За словами О.САВЧЕНКА, відповідна норма існує у багатьох державах світу.

Крім того, він нагадав, що на сьогодні створена і працює спільна українсько-польська комісія по роботі в галузі забезпечення безпеки під час проведення футбольних матчів. Очолюють її міністри внутрішніх справ Польщі та України.

Разом з тим, О.САВЧЕНКО зауважив: «На цьому етапі ми маємо спільні позиції, але у нас різна законодавча база». Втім, наголосив він, це ніяким чином не вплине і не завадить співробітництву.

За словами заступника міністра, українська сторона, зокрема, правоохоронні органи, вивчають досвід інших країн у рамках забезпечення охорони правопорядку під час проведення масових спортивних заходів, зокрема досвід Австрії, Швейцарії та Китаю.