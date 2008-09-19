Червоненко сподівається спілкуватися з УЄФА напряму

Голова Національного агентства України з питань підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО сподівається, що йому дозволять спілкуватися з УЄФА напряму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві під час першого засідання міжурядових робочих груп в рамках Українсько-Польського комітету у справах підготовки та проведення Євро-2012.

“Сподіваюся, що ми досягнемо своєї мети і будемо спілкуватися з УЄФА напряму, як це робить PL.2012, бо поки нам це забороняють незрозуміло чому. Незрозуміло ні нам, ні суспільству”, - зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Водночас він не повідомив, хто таку заборону встановив.