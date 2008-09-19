Україна і Польща створили робочі групи з підготовки до Євро-2012

У Києві сьогодні відбулося перше засідання міжурядових робочих груп, створених Україною і Польщею в рамках спільного комітету з питань підготовки та проведення футбольної першості Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, сторони обговорили та прийняли регламент роботи цих груп і визначили пріоритетні напрямки їх діяльності.

Зокрема, мова йшла про уніфікацію звітності обох країн, які прийматимуть Євро-2012, перед УЄФА про виконану роботу та координацію діяльності робочих груп.

“Перше і головне для нас поки – це звітність, її зміст і форми за усіма напрямками діяльності. Періодичність звітності, уніфікація стандартів і обмін звітами”, - сказав голова Нацагенства України з підготовки Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО.

Другим питанням засідання, за його словами, є “визначення функцій та статусу офіцера зв’язку – людини, яка повинна день і ніч бути координатором між нами” (Нацагенством України і його польським аналогом PL-2012 - УНІАН).

Таким чином, сторони домовилися створити 11 міжурядових робочих груп з української та польської частин на паритетній основі, до складу яких увійшли фахівці відповідного профілю.

Засідання цих груп відбуватимуться при потребі, але не рідше, ніж двічі на рік, по черзі в Україні та Польщі. Також досягнуто згоди щодо забезпечення учасників засідань – витрати на дорогу покладаються на гостей, а місцеві витрати – на сторону-господаря.

Своє задоволення досягнутими домовленостями висловив і міністр спорту і туризму Польщі Мирослав ДЖЕВЕЦЬКИЙ.

“Я радий з того, що ми перейшли до конкретної роботи, бо саме діяльність робочих груп і є ключем нашого успіху у 2012 році”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна та Польща створили міжурядові робочі групи з таких питань: прикордонного та митного співробітництва і транспорту, організації міжнародних комунікаційних сполучень, координації безпеки Євро-2012, координації медичного обслуговування, співробітництва у сфері економіки та інвестицій, співробітництва у галузі іміджу та реклами й інформації. Також створено робочі групи з питань: спортивного суперництва – організації спільних футбольних змагань, обміну молоддю та волонтаріату, співробітництва в галузі телекомунікацій та інформатизації, співробітництва в галузі туризму та рекреації.

Ці постійно діючі групи створені у відповідності до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво під час організації фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.