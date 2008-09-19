Павленко: політична криза не гальмує підготовку Євро-2012

Міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО вважає, що політична криза не позначиться на темпах підготовки України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ПАВЛЕНКО висловив сьогодні журналістам.

“Політична криза жодним чином не позначиться на підготовці України до Євро-2012. Всі політичні партії є в цьому питанні однією командою. Президент безпосередньо координує всі дії з підготовки”, - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр наголосив, що в Державному бюджеті на 2008 рік передбачені всі необхідні кошти на фінансування робіт з підготовки до Чемпіонату. “Всі кошти заплановані й наступного року відповідно до Генерального плану підготовки до Євро-2012”, - додав він.

Ю.ПАВЛЕНКО вважає, що законопроекти, розроблені урядом у рамках підготовки до Євро-2012, будуть прийняті у Верховній Раді і відкриють нові можливості для інвесторів, які мають намір брати участь у проектах, пов`язаних з підготовкою до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.