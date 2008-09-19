«Велике повернення Шеви» (фото)

Вчора, 18 вересня, у Європі відбулися завершальні матчі першого раунду Кубка УЄФА. Італійський "Мілан" в матчі з швейцарським "Цюріхом" отримав свою першу перемогу в новому сезону, а нападаючий клубу українець Андрій Шевченко був визнаний кращим гравцем матчу.

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"Мілан" - "Цюріх" 3:1

Голи: Янкуловські, 45+1, Пато, 57, Борр`єлло, 73 - Джуріч, 78

"Мілан": Діда, Антоніні, Бонера, Каладзе, Янкуловські, Зеедорф, Фламіні, Амброзіні (Емерсон, 68), Пато (Борр`єлло, 66), Кака, Шевченко (Роналдіньо, 73)

Шева діяв прекрасно, зігравши, мабуть, свій кращий матч за останній час. Українець ледь не забив красивим ударом через себе, відзначився гольовою передачею на Марко Борр`єлло, взяв участь в голі, який забив Янкуловські (Марек добив м`яч після удар Андрія) і ледве сам не відзначився, але влучив в поперечину.

"Велике повернення Шевченка", після закінчення матчу на офіційному каналі "Мілана" саме так і сказали.

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