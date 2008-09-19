Блохін «надавав» у роздягальні

Футбольний клуб колишнього тренера збірної України Олега Блохіна «Москва» вчора зазнав поразки від данського «Копенгагена» в матчі Кубка УЄФА з рахунком 1:2.

Футболісти ФК «Москва», вийшовши з роздягальні, мовчки продефілювали перед здивованими журналістами. На прохання «відповісти на кілька запитань» або «сказати декілька слів» представники ЗМІ бачили лише похитування головами, пише Газета.ру.

Зглянувся над журналістами тільки автор єдиного гола у складі москвичів Олександр Самедов, який пояснив причини небажання розмовляти своїх партнерів по команді.

«Надавав нам Олег Володимирович, звичайно, сильно в роздягальні. Але він сказав, що вже через два дні гра з Нальчиком – треба думати про неї», – заявив Самедов.

Сам же головний тренер «городян» Олег Блохін на післяматчевій прес-конференції заявив, що добитися перемоги гостям дозволив їх кращий функціональний стан.

"Данці виглядали свіжішими, ніж ми. Вони два тижні не грали і могли цілеспрямовано готуватися до Кубка УЄФА. Це дуже мобілізована і рухома команда, яка надщільно грає у середині поля... Недаремно, «Копенгаген» – це провідна команда Данії, яка не так давно виступала в Лізі Чемпіонів. Цього досвіду нам бракує, але він прийде з часом", - відзначив тренер.