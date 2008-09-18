Вінський хоч сьогодні готовий перевозити вболівальників ЧЄ-2012

Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ переконаний, що транспортна складова України вже зараз спроможна взяти на себе навантаження, пов’язане з проведенням Чемпіонату Європи з футболу та напливу вболівальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МТЗУ.

«Я вважаю, що Україна сьогодні готова до проведення Євро-2012, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ. - Інша справа, що ми хочемо дати якісніші послуги й наблизити їх до європейського рівня».

На думку міністра, закиди щодо не здатності України провести Євро-2012, необґрунтовані. Він вважає, що проблема стоїть не в площині неготовності, а в штучному нагнітанні самої проблеми, а тому головне – не вести дискусію, а працювати, щоб у результаті отримати нормальну транспортну інфраструктуру.

Крім того, наголосив Й.ВІНСЬКИЙ, дороги, аеропорти і залізницю потрібно розбудовувати не тільки для тих, хто приїде до нашої держави на Євро-2012, а перш за все - для громадян України.