Павленко планує звести під Києвом Національний олімпійський центр

На території колишнього військового містечка №1 в с. Гореничі Київської області планується зведення сучасного Олімпійського центру підготовки з ігрових видів спорту.

Про це сказав міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства.

Ю.ПАВЛЕНКО поінформував, що відповідне рішення про передачу названого вище цілісного майнового комплексу в управління Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту прийняв Кабінет Міністрів України.

За словами міністра, на базі військового містечка буде побудовано ігрові поля та адміністративні будівлі. В Гореничах також розміститься Національний антидопінговий центр, який отримає сучасні приміщення, що відповідатимуть вимогам Всесвітньої антидопінгової агенції.

Крім того, новий Центр в Гореничах буде використовуватись під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

На його будівництво у бюджеті передбачено 448,2 млн. грн.