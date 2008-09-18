Аеропорт ”Київ” зекономить 2 млн грн для Євро-2012

Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) звільнять від сплати 30 % від надходжень за оренду нерухомого майна.

Позитивну відповідь на прохання підприємства вчора дала бюджетна комісія Київради.

"Сьогодні відбувається реконструкція аеропорту і ми не можемо у повному обсязі приймати літаки. Тому нині маємо збитки, а реконструкція потребує грошей",- пояснив перший заступник директора аеропорту Олексій ЯКОВЕЦЬ.

За його словами, прогнозовані збитки за цей рік сягнуть до 10 млн грн. Тим часом зекономлені кошти становитимуть трохи більше 2 млн.

Після реконструкції аеропорт обслуговуватиме в основному бізнес-рейси.

Крім того, активне його використання планують на час проведення у Києві футбольного чемпіонату Євро-2012.

"Хрещатик"