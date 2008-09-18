У вересні найчесніші футбольні матчі

Наприкінці вересня під егідою ФІФА пройде всесвітній День чесної гри (Fair Play), що відзначається з 1997 року. Цьогорічне святкування буде проведено разом із Міжнародним днем миру ООН, який закликає усі нації і народи припинити воєнні дії на земній кулі.

Про це УНІАН повідомили в інформ-службі ФФУ.

У зв’язку з цим президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС зазначив, що День Чесної Гри ФІФА дає особливу можливість віддати належне найкращим зразкам спортивної поведінки з метою її популяризації й пропаганди.

«Принципи та ідеали Fair Play, яких усі ми маємо дотримуватися постійно, набувають важливого значення не лише для подальшого розвитку нашого виду спорту, а також для кожного, хто тим або іншим чином задіяний у ньому, − сказав Г.СУРКІС. − Ми закликаємо усіх небайдужих до футболу людей в України посприяти успішному святкуванню Дня Чесної гри ФІФА й Міжнародного дня миру».

Задля зміцнення принципів Fair Play на теренах України ФФУ щорічно ініціює проведення широкого спектру заходів на рівні як масових змагань, так і в турнірах елітного рівня. Цього разу святкування відбуватимуться протягом тижня.

Зокрема, 23 вересня заклик ФІФА мають намір підтримати клуби першої (10-й тур) та другої вітчизняних ліг (11-й тур). З 26 до 28 вересня до цієї ініціативи долучаться представники української Прем’єр-ліги (9-й тур).

До речі, в різних куточках світу День Чесної Гри-2008 відзначатимуть з 20 по 28 вересня.