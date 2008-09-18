Львів`янам розповіли про проект нового спорткомплексу

У Львівській міській раді відбулися громадські слухання проекту будівництва та обслуговування спортивно-рекреаційного комплексу з офісно-торговими приміщеннями, житлом, паркінгом та об’єктами громадського харчування за адресою вул. Липова Алея, 13.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міськраді.

Готельний комплекс розташований у центральній частині міста (Галицький район), на території спортивної зони стадіону «Україна», де буде відбуватись фінальна частина ЄВРО 2012. Земельна ділянка 0,8473 га.

Споруда має ромбовидну форму, дві ліфтові шахти, чотири сходові клітки. На шести підземних поверхах розміщується паркінг на 190 машиномісць з трьома в’їздами.

Перший поверх загальний офісно-готельний, другий поверх – службові та технічні приміщення. Наступні поверхи – готельні та два поверхи ресторану з зимовим садом і окремим панорамним ліфтом.

Площа одного поверху становить 1745 м.кв. Поверховість готелю може змінюватись. Можлива зміна функціонального використання.