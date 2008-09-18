Дніпропетровські бізнесмени поїдуть до Німеччини

Німці допомагатимуть Дніпропетровську готуватися до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Такої домовленості було досягнуто у Дніпропетровську під час зустрічі представників міської влади з делегацією Міністерства економіки та праці Федеральної землі Саксонія-Анхальт та торгово-промислової палати Магдебурга.

Про це інформагентству "Придніпров`я" повідомили у прес-службі дніпропетровського міського голови.

"Ми готові організувати зустрічі німецьких бізнесменів з місцевими бізнесменами і поговорити щодо розбудови інфраструктури міста до Євро-2012", - заявив під час зустрічі заступник дніпропетровського міського голови Володимир ТЮРІН.

Гості, у свою чергу, привітали дніпропетровців з відкриттям стадіону, на якому проходитимуть матчі Чемпіонату Європи з футболу, та запевнили, що можуть допомогти місту підготуватися до масштабного спортивного заходу.

"Наші підприємства готові співпрацювати з вами щодо підготовки до Євро-2012", - зазначив статс-секретар Міністерства економіки та праці Федеральної землі Саксонія-Анхальт Томас ПЛЯЙЄ.

Для відпрацювання конкретних проектів щодо співпраці представники німецької делегації запросили представників місцевої влади разом із бізнесменами завітати до Німеччини.

17 вересня до Дніпропетровська прибула офіційна делегація Міністерства економіки та праці Федеральної землі Саксонія-Анхальт та Торгово-промислової палати Магдебурга.

Метою візиту стало проведення Німецько-української коопераційної біржі, підписання Угоди про співробітництво між ТПП м. Магдебурга та ТПП Дніпропетровської області, ознайомлення з економічним та промисловим потенціалом Дніпропетровська, можливостями та перспективами для співробітництва.