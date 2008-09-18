Львів показав себе у польській Криниці

На 18-му економічному форумі в польському місті Криниця Львів презентував інвестиційні пропозиції міста в рамках його підготовки до ЄВРО 2012, повідомили УНІАН у Львівській міськраді.

А заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ запевнив представників Львова, що Кабмін підготував на розгляд Верховній Раді законопроект про вилучення земельних ділянок для суспільних потреб. Саме цей законопроект дозволить Львівському аеропорту отримати необхідні землі, які зараз знаходяться у власності Сокільницької сільської ради, для подовження злітної смугу.

Довідка УНІАН. Економічний форум у Криниці відбувається уже два десятиліття і в Європі вважається другим за впливовістю після Давоського. Участь у форумі беруть президенти країн, спікери парламентів, лідери політичних партій, громадські діячі, представники бізнесу, науки, літератури та засобів масової інформації.

Цього року участь у форумі взяли представники більш ніж з 30 країн.