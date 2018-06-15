Можемо сказати УЄФА - прийняти Євро-2012 нам під силу

Здається, всі страхи з приводу можливої втрати права на проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року відходять у минуле. Сьогодні оптимізму сповнені не лише очільники держави, які встигли наобіцяти керівникам УЄФА золоті гори, а й більш прагматичні експерти вітчизняного футболу.

Аргументи України

Цей тиждень розпочався зі спільної прес-конференції віце-премўєр-міністра Івана Васюника та президета Федерації футболу України Григорія Суркіса. Обидва сповнені оптимізму і в один голос заявляють, що підстав позбавляти нашу державу права на Євро-2012 немає. Примітно, що призидент ФФУ, мабуть, чи не вперше також підтримав радість можновладця з приводу зробленої роботи. Адже не так давно, лише навесні, він мало не волав з відчаю, коли на владному Олімпі замість того, щоб вживати реальних кроків з підготовки, ділили повноваження у сфері керівництва – Президент створив координаційну раду, уряд – оргкомітет і далі до низу піраміди в регіони.

Але всі тривоги, наче б то, вже позаду. Спекотної літньої пори ціною напруженя всіх зусиль було зроблено те, що уповноважені особи повинні були спокійно зробити за рік – провели тендери, визначили виконавців будівельних робіт та реконструкції, зацікавили спонсорів та інвесторів.

За неповні три місяці завершилися дискусії навколо майбутнього НСК “Олімпійський”, зрушилося з мертвої точки будівництво стадіона у Львові, схвалено проект реконструкції стадіона у Харкові і розпочато будівництво арени в Донецьку. А найголовнішою подією на користь України стало відкритя “Арена “Дніпро” у Дніпропетровську – першого стадіону до Євро-2012. Це вже реальні кроки, які побачили та оцінили інспектори УЄФА.

Вагомим аргументом з нашого боку є і посилена увага уряду до підготовки Євро. І.Васюник, призначений відповідальним за цю ділянку роботи, все літо провів у активних вояжах, намагаючись оперативно діяти на найзагрозливіших напрямках. У Львові, здається, він бував щотижня перед приїздом європейських експертів. Результатом такої жвавої діяльності і став цілком обгрунтований оптимізм України. Як також прикметно сказав Г.Суркіс, “останні два місяці довели, що коли державні структури реально беруться за справу, можна подолати всі негативні явища” (виділено автором) .

Своє вагоме слово скзала і Прем"єр-міністр. 16 вересня, помпезно презентуючи громадськості проект Державного бюджету на 2009 рік, Юлія Тимошенко назвала динаміку підготовки інфраструктури до ЧЄ-2012 в Україні позитивною і такою, що задовольнить наших партнерів. Вона звернула увагу на заплановані урядом видатки для цієї справи - в бюджеті 2009 року вони удвічі перевищать асигнування 2008 року (6,5 млрд грн.) і сягнуть суми в 13,5 млрд грн.

Крім цього, за словами глави уряду, у 2009 році країна перейде на принципи приватно-державного партнерства і залучить великі обсяги грошей у вигляді кредитів.

Свй внесок у нашу перемогу, як це не дивно буде звучати, зробили й інспектори УЄФА, страх перед якими, власне, і змусив “обраних на Олімпі” припинити перетягування ковдри і взятися до роботи. Шановні експерти, мабуть пам"ятаючи, як заповзятливі українці обдурили Мішеля ПЛАТІНІ з демонтажем ТРЦ “Троїцький” у Києві, після запланованої пўятиденої інспекції ще майже три тижні чи не через день були в Україні, відвідували кожне місто і перевіряли хід робіт. Отож їхню роль у нашій перемозі применшувати чи заперечувати неможна.

Востаннє, минулого тижня експерти УЄФА з питань стадіонів Марк Тіммер і Давід Петріашвілі оглянули у Донецьку будівництво стадіону «Шахтар» і назвали його фантастичним. Перевіряючи НСК “Олімпійський” вони відзначили складність робіт з демонтажу освітлювальних опор та побачили, що ці роботи вітчизняним будівельникам під силу.

І наостанок були повністю вражені відкриттям нового стадіону в Дніпропетровську, засвідчивши Г.Суркісу, що відкриття фіналу Ліги чемпіонів проходить скромніше.

Отже, маємо всі підстави обгрунтовано сподіватися на позитивний висновок УЄФА.

Марафон міст господарів

Наразі всі шість міст, які мають шанси стати господарями матчів Євро-2012, як спортсмени, що вийшли на старт, кинулися до фінішу за перемогою. Сьогодні з високим ступенем впевненості можна сказати, що Дніпропетровськ, Донецьк та Київ вириваються вперед і, найімовірніше, питань до них не буде. Інтригою залишається четвертий переможець цього забігу – формально фаворитом є Львів, але шанси у Харкова і Одеси теж високі. Отож яким буде рішення виконкому УЄФА стосовно четвертого українського міста-господаря – загадка.

Але всі ці міста вже розкручують підготовчі роботи – майже на повну силу запрацював маховик конкурсів і тендерів на будівництво чи реконструкцію стадіонів, спортивних баз, доріг, готелів та аеропортів. Але переможець тільки один...

Риторичне запитання – а що робити двом іншим? Згортати роботи? А якщо ні, то заради чого і головне на які кошти їх продовжувати? Якщо держава, яка планує витрати на підготовку Євро-2012 у 2009 році на шість міст змінить свої плани і скаже, що двом із них ці гроші не дадуть (адже для нас змінити бюджет на четвертому місяці нового року - дрібниця)?

Тут хочеться бути оптимістом – як каже президенту ФФУ, Євро-2012 кардинально змінить наше життя і наблизить нас до Європи. Хочеться вірити, що влада і тих двох міст, котрі не прийматимуть матчі ЧЄ, доведе почату справу до кінця, а уряд їм у цьому допоможе.

Адже набагато важче запустити процес (Україна робила це цілий рік!), а коли він вже зрушив з мертвої точки, підтримувати його на марші значно легше. А оновлені чи зведені заново за сучасними вимогами стадіони, готелі, дороги та аеропорти стануть окрасою будь-якого міста і дозволять жителям відчути себе європейцями.

P.S. 17 вересня авторитетне видання Reuters поширило інформацію, отриману від власного неназваного джерала в УЄФА, згідно з якою інспектори не мають наміру рекомендувати виконкому організації позбавляти нашу країну права приймати ЧЄ-2012. У їхній доповіді, ніби-то, міститиметься чимало критики, але загальний висновок буде на нашу користь.

Час, а точніше 18 вересня, покаже, наскільки ця інформація достовірна. Але ще раз хочеться підкреслити, Україна нарешті запустила процес і зупинити його, здається, вже ніхто і ніщо не зможе.

Володимир Сидоренко